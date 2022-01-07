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Son dakika: Kazakistan'da çatışmalar sürüyor... Korkunç görüntüler!

#Kazakistan#Dünya#Rusya

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Protestolara müdahale sürerken, Rusya öncülüğündeki yabancı askerler ülkeye ulaştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 'Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi' dedi.

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Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede OHAL ilan edilirken, güvenlik güçlerinin kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin 'terörist karakterde' olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi.

Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış teröristleri sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı.

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Son dakika: Kazakistanda çatışmalar sürüyor... Korkunç görüntüler

RUSYA ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ YABANCI ASKERLER BÖLGEDE

Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayıp, hükümet karşı eylemlere dönüşen protestoların bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaştı.

Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2 bin 500 kadar olduğu belirtildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) askerlerin bir barış gücü olduğunu ve resmi ve askeri kurumları koruyacaklarını açıkladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan'da yetkililer, Almatı'daki protestolara yapılan müdahalelerde "26 silahlı suçlunun" öldürüldüğünü açıkladı.

Gözaltına alınan kişi sayısının ise 3 binden fazla olduğu duyuruldu. Ülkenin içişleri bakanı, "şehrin kontrolünü geri almak" için çatışmalarda 18 güvenlik gücünün de öldüğünü kaydetti.

'ANAYASAL DÜZEN BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI'

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, terörle mücadele merkezi toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki son durum ve operasyonlara yönelik bilgi verdi.

Tokayev, “Terörle mücadele operasyonu sürüyor. Güvenlik güçleri sıkı çalışıyor. Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı. Bölge yetkilileri durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanıyor, vatandaşların mülkiyetine zarar veriyor. Bu nedenle teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadele eylemleri sürdürülmeli” diye konuştu.

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Kazakistan devlet televizyonu ise Tokayev'in bugün ulusa sesleneceğini duyurdu.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar sürüyor... Korkunç görüntüler

ABD'DEN RUSYA'YA UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı.

Price, 'Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız' dedi.

WHATSAPP, SIGNAL VE TELEGRAM'A ENGEL

Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor.

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Eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.

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