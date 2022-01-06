Son dakika: Kazakistan yangın yeri... Ülke genelinde OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle

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Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle şu ana kadar başkent Nursultan, Mangistau ve Almatı'da geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ülke geneline genişletildi.

Tüm bölgelerde 5 Ocak akşamından itibaren 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal uygulaması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, televizyonda yayınlanan ikinci konuşmasında ise ülkedeki huzursuzluğu "terör tehdidi" olarak nitelendirdi.

'Bu, devletin bütünlüğünü zedelemektir ve en önemlisi vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır' ifadelerini kullanan. Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üye ülkelerinin liderlerinin Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurdu.

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RUSYA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, üye ülkelerden birisi olan Rusya, bu çağrı sonrası bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı.

KGAÖ üyesi diğer ülkelerin (Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan) Rusya'yı takip edecekleri açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor'.



Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, "Kazakistan’da olanlar, devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim" ifadeleri yer aldı.

'ONLARCA SALDIRGAN ORTADAN KALDIRILDI'

Polis sözcüsü Saltanat Azirbek Interfax-Kazakistan, TASS ve Ria Novosti haber ajanslarına verdiği demeçte, hükümet binalarına saldıran göstericiler olduğunu belirtti ve 'Onlarca saldırgan ortadan kaldırıldı' dedi.

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12 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Protestolarda 12 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti, 353 kişi yaralandı.

'ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURUN' TALİMATI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki protestolar nedeniyle özel soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdi.

Silahlı Kuvvetler, Milli Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Muhafızlar ve diğer güvenlik organlarına, muharebeye hazırlık ve teçhizatı artıracak ve askeri personelin moralini yükseltecek önlemler alma talimatı veren Tokayev, bölge yönetimlerine, ölen polis memurlarının ailelerine ve Silahlı Kuvvetler mensuplarına yeterli maddi destek sağlanmasını istedi.

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Tokayev, ayrıca ülkede istikrar sağlandıktan sonra Almatı ve diğer bölgelerdeki şiddet olaylarından kaynaklanan hasarın hesaplanması, idari binaların, sosyal tesislerin ve konutların restore edilmesi için çalışmalara başlanması, Almatı'daki ve suç faaliyetlerinden etkilenen diğer bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesi talimatı verdi.

TÜRK DEVLETLETİ TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Bölgedeki gelişmeler ile ilgili Türk Devletleri Teşkilatı bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz' denildi.