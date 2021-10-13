Son dakika: Kayıp 'karavan kızı' Gabby Petito'nun ölüm nedeni belli oldu

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Dünya haftalardır nişanlısıyla çıktığı karavan yolculuğu sırasında ölü bulunan 22 yaşındaki Gabby Petito'yu konuşuyor

Karavan hayatı videoları ile tanınan ABD'li YouTuber Gabby Petito'nun otopsi raporu açıklandı. Adli tabiplerin incelemesi sonucu talihsiz kadının boğularak öldürüldü sonucuna ulaşıldı.

Bu sonuç Petito'nun nişanlısı tarafından öldürüldüğü şüphesini güçlendirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan adli tabip şu ifadeleri kullandı;

'Ne yazık ki, bu ülke çapındaki aile içi şiddet sonucu yaşanan pek çok ölümden sadece biri.'

Petito, en son 26 Ağustos'ta canlı görülmüş, ve cansız bedeni 19 Eylül'de batı Wyoming'deki Bridger-Teton Ulusal Ormanı'ndaki Spread Creek Dağınık Kamp Alanı yakınında bulunmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, dört aylık bir kros gezisi ve milli parklarda kamp yapmak için 2 Temmuz'da donanımlı minibüsleriyle yola çıkmış, Gabrielle, 11 Eylül'de, ailesinin 13 gündür kendisinden Haber alamaması sonra 'kayıp' olarak bildirilmişti.

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NİŞANLISI ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

Gabrielle, erkek arkadaşı Laundrie Florida'daki evine onsuz döndükten tam on gün sonra, kayıp olarak bildirildi.

Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie eylül ayından beri kayıp. Kayıp nişanlı davanın tek sanığı konumunda.

Gabrielle ile paylaştığı karavan ile Florida'ya giden Laundrie, bir avukat tuttu ve Gabrielle’in ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemeyi reddetti.