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Son dakika: Kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz bulundu

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#Titanik#Enkaz#Denizaltı
Son dakika: Kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 19:17

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi.

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Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanic'in enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderleri taşıyan deniz aracına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. ABD Sahil Güvenliği'nin yaptığı açıklama son kalan umutları da bitirdi. 

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OKSİJEN BİTTİ

Titanik’i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri haber alınamıyor. Gemideki beş kişi için oksijenin tükenmesinin beklendiği zamanın aşılmasının ardından kritik bir dönemece girildi.

Son dakika: Kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz bulundu

"ENKAZ BULUNDU" AÇIKLAMASI

ABD Sahil Güvenliği, Twitter'dan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. ABD, Kanada'ya ait bir gemiden okyanus tabanına indirilen uzaktan kumandalı bir aracın Titanik yakınlarında bir ENKAZ alanı keşfettiğini ve uzmanların enkazı araştırdığını ifade etti.

 

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#Titanik#Enkaz #Denizaltı

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