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Son dakika: Katar'dan Avrupa'ya doğal gaz resti!

Güncelleme Tarihi:

#Katar#AB#Doğalgaz
Son dakika: Katardan Avrupaya doğal gaz resti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 13:00

Avrupa yolsuzluk skandalı ile çalkalanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun bazı AP çalışanlarına rüşvet verdiği iddiası ile Katar ile ilgili yasama çalışmalarını durdurmayı kabul etmesine Katar'dan yanıt geldi.

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Avrupa günlerdir Belçika polisinin imza attığı operasyonu konuşuyor.

Aralarında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı, Yunan parlamenter Eva Kaili'nin de bulunduğu pek çok önemli ismin evinde arama yapan polis 1.5 milyon eurodan fazla nakit paraya el koymuştu.

Avrupa Parlamentosu ise Katar'ın, ekonomik ve siyasi kararları etkilemek amacıyla bazı AP çalışanlarına rüşvet verdiği iddiası ile Katar ile ilgili yasama çalışmalarını durdurmayı kabul etmişti.

AP'nin bu kararına Katar'dan gözdağı gibi bir yanıt geldi.

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AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Katar AP'nin bu kararını kınadı.

Ajansa konuşan Katarlı bir diplomat söz konusu kararın, bölgesel ve küresel güvenlik işbirliğinin yanı sıra küresel enerji güvenliğine ilişkin devam eden görüşmeleri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’daki savaşın ardından doğal gaz akışını önemli ölçüde azalttığı Avrupa ülkeleri, alternatif tedarik yollarına yönelmişti.

Ukrayna’daki savaştan önce doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını Rusya'dan sağlayan Almanya, Ağustos ayının sonundan bu yana Rusya'dan gaz almıyor.

Katar ise Avrupa'nın 'Rus gazına alternatif ülkeler' listesinin tepesinde yer alıyor.

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