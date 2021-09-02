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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Katar Dışişleri'nden Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması

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Son dakika: Katar Dışişleri'nden Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması

Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı. 

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesine teknik destek verme ihtimali üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El-Thani Kabil havalimanının işletmek için Taliban ile görüştüklerini ve havalimanının yeniden faaliyete girmesi için olası teknik destek konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Şeyh Muhammed açıklamayı İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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