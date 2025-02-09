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Son dakika… Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem

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#Karayipler#Deprem #Tsunami
Son dakika… Karayip Denizinde 7,6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 03:36

Son dakika haberine göre; Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tüm kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yapıldı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

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#Karayipler#Deprem#Tsunami

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