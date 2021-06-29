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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karadeniz'de tansiyon düşmüyor! Rus jetleri Hollanda gemisini taciz etti!

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Son dakika: Karadeniz'de tansiyon düşmüyor! Rus jetleri Hollanda gemisini taciz etti!

Son dakika haberine göre Hollanda Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak Rus jetlerinin Karadeniz'de donanma gemilerini taciz ettiğini bildirdi.

Son dakika haberine göre Hollanda Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak Rus jetlerinin Karadeniz'de donanma gemilerini taciz ettiğini bildirdi.

Karadeniz'de geçen hafta da Rus ve İngiliz savaş gemileri arasında gerilim yaşanmış; Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada herhangi bir uyarı atışı yapılmadığını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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