Son dakika: Karadeniz'de savaşın eşiğinden dönüldü... İşte saniye saniye yaşananlar

Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yaşanan krizin yanlıları sürüyor.

Rusya'nın dün İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından olay ile ilgili yeni bilgiler geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesini muhabiri Mark Nicol ateş açıldığı sırada İngiliz savaş gemisindeydi ve neler yaşandığını saniye saniye okurlara aktardı.

Muhabir top ateşlerinden hemen sonra mürettebatın teyakkuza geçtiğini, zırhlarını ve olası bir yangına müdahale edebilmek için koruyucu giysilerini giydiğiniz yazdı.

Nicol'ün aktardığına göre, İngiliz gemisi olası bir savaş durumuna hazır olmak için Viper füzelerini aktif hale getirdi.

Yaklaşık bir saat süren bu tehlikeli yakınlaşma anlarını Nicol şu sözler ile anlattı;

'Rus sahil güvenlik gemisi tarafından öfkeyle takip ediliyoruz ve her birkaç dakikada bir Rus jetleri gök gürültülü bir şekilde üstümüzden geçiyor.'

Yaşananları 'daha azı ile savaşlar başladı' sözleri ile yaşananları özetleyen Nicol, ikinci top ateşinden sonra iki füzenin 'ateşe hazır' oludğuna dair direktifler duyduğunu yazdı.

Rusya'nın telsiz ile İngiliz gemisine 'rotanızı değiştirin' mesajını ilettiğini ancak İngiliz tarafının bunu kabul etmediğini belirten Nicol, 'Kısa süre içinde 14 Rus savaş uçağı tepemizde belirdi' dedi.

Defender'ın daha sonra uluslararası sulara döndüğünü belirten muhabir, Rus jetlerinin gemiye en yakın uçuşunu ise bu sırada yaptığının altını çizdi.

Nicol, uluslararı sulardayken dahi bir Rus İHA'sı tarafından takip edildiklerini de sözlerine ekledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün, Rusya, İngiliz savaş gemisinin sınır ihlali yaptığı iddia etmiş ve angajman kuralları çerçevesince uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de yer almış, bir Su-24 uçağının destroyerin yakınlarındaki sulara dört bomba attığını bildirilmişti.

İngiltere'den yapılan ilk açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtilmiş, Kraliçe ise mürettebata 'iyi dileklerini' göndermişti.

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