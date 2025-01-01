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Son dakika... Karadağ'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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#Karadağ#Silahlı Saldırı#Yaralı
Son dakika... Karadağda silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 21:48

Karadağ medyasının haberine göre, eski başkent Çetine'de silahlı saldırı gerçekleşti. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda 7 kişinin öldüğü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği aktarıldı. Olayın bir barda gerçekleştiği ve silahlı saldırganın etrafa ateş açtığı iddia edildi. Karadağ Devlet televizyonu RTCG ise olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde, saldırganın kimliği de açıklandı. Aco Martinovic isimli saldırganın daha önce yasadışı silah bulundurmaktan tutuklandığı belirtildi.

KARADAĞ POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi. Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında reşit olmayan 2 kişinin de bulunduğunu aktaran ulusal medya, saldırının barda çıkan bir kavga sonucu yaşandığını ifade etti.

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#Karadağ#Silahlı Saldırı#Yaralı

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