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Son dakika... Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

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#Karadağ#Saldırı#Ölü
Son dakika... Karadağda silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 20:47

Son dakika haberine göre, Karadağ'da aile içi bir tartışma yaşadıktan sonra sokağa çıkarak etrafa ateş açan saldırgan 11 kişiyi öldürdü, 1'i polis 6 kişiyi yaraladı.

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Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde aile içinde yaşanan tartışmanın ardından sokağa çıkan bir adam aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı. Saldırılar sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

Son dakika... Karadağda silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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#Karadağ#Saldırı#Ölü

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