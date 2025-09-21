Son dakika: İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin'i tanıdı

İsrail muhalefetinden 'diplomatik felaket' çıkışı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararını “diplomatik felaket” olarak nitelendirdi ve bu gelişmeden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu. Lapid, İsrail'de yetkin bir yönetim olsaydı bu kararların engellenebileceğini savundu.

“İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması diplomatik bir felaket, zararlı bir adım ve terörün ödüllendirilmesidir” diyen Lapid, hükümetin başarısızlığına dikkat çekti.

Lapid, “İşleyen bir İsrail hükümeti; akıllı ve ciddi bir çalışma, profesyonel diplomatik diyalog ve doğru kamu diplomasisi ile bunu önleyebilirdi. Tarihimizin en kötü güvenlik felaketini bize yaşatan hükümet, şimdi de tarihimizin en ciddi diplomatik krizini yaşıyor” ifadelerini kullandı.