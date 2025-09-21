Son dakika: İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin'i tanıdı

Son dakika: İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin'i tanıdıGüncelleme Tarihi:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Duran, "Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir. İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin’i tanıyan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin’in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz. Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 21, 2025
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin devletini tanıma kararını “diplomatik felaket” olarak nitelendirdi ve bu gelişmeden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu. Lapid, İsrail'de yetkin bir yönetim olsaydı bu kararların engellenebileceğini savundu.
“İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması diplomatik bir felaket, zararlı bir adım ve terörün ödüllendirilmesidir” diyen Lapid, hükümetin başarısızlığına dikkat çekti.
Lapid, “İşleyen bir İsrail hükümeti; akıllı ve ciddi bir çalışma, profesyonel diplomatik diyalog ve doğru kamu diplomasisi ile bunu önleyebilirdi. Tarihimizin en kötü güvenlik felaketini bize yaşatan hükümet, şimdi de tarihimizin en ciddi diplomatik krizini yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere’nin Filistin devletini tanıma kararını bölgede kalıcı barışa doğru atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. Abbas, bu kararın barış süreci açısından gerekli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Filistin Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, “Ekselansları, Birleşik Krallık’ın bağımsız Filistin Devleti’ni tanımasını övdü ve bunun uluslararası meşruiyete uygun, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma yolunda önemli ve gerekli bir adım teşkil ettiğini belirtti” ifadelerine yer verildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararına tepki gösterilerek, bunun "Hamas'ı ödüllendirmek" olduğunu savundu.
Ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının 7 Ekim'in doğrudan bir sonucu olduğu belirtilen açıklamada, "Bu Hamas’ı ödüllendirmekten başka bir şey değil." ifadesi kullanıldı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıma kararına yanıt olarak Batı Şeria’nın “derhal” ilhak edilmesi gerektiğini savundu. Aşırı sağcı siyasetçi, bir sonraki kabine toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini belirtti.
Ben Gvir, Batı Şeria'daki 2 bölgede ilhakın hemen uygulanmasını ve Filistin Yönetimi’nin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ederek, “İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Nukhba teröristlerine ödül olarak bir ‘Filistin’ devleti tanıması, acil karşı önlemler gerektiriyor” dedi.
Filistin, BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın devletini resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin yönetimi, bu adımın iki devletli çözümün korunmasına ve barışa ulaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tanımanın uluslararası hukuk ve meşru BM kararlarıyla uyumlu “cesur kararlar” olduğu vurgulandı. Bakanlık, İngiltere, Kanada ve Avustralya’ya bu tutumlarından dolayı teşekkür etti.
Açıklamada ayrıca, Filistin devletinin tanınmasının, halkın meşru haklarının kabul edilmesi anlamına geldiği ve iki devletli çözümün İsrail’in soykırım, açlık, zorla yerinden etme ve ilhak gibi uygulamalarına karşı korunmasını sağladığı belirtildi.
İsrail'de Mavi ve Beyaz Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Batılı ülkeleri Filistin devletini tanıyarak Hamas’ı cesaretlendirmekle suçladı. Gantz, 7 Ekim’den sonra yapılan bu tür açıklamaların savaşın uzamasına, rehine anlaşması ihtimalinin zayıflamasına ve İran ile onun bölgedeki vekillerine açık bir destek mesajı verilmesine yol açtığını öne sürdü.
İngiltere, Kanada ve Avustralya’dan gelen açıklamalara yanıt veren Gantz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili Batılı liderler, eğer amacınız Orta Doğu’da barış ve istikrarı sağlamaksa, iç siyasi baskılara boyun eğmek yerine Hamas’a iktidarı bırakması ve rehineleri serbest bırakması için azami baskı uygulamalısınız” ifadelerini kullandı.
BATI ŞERİA'YI İLHAK ÇAĞRISI
Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise İngiltere’nin açıklamasını “antisemitizm ve İsrail nefreti kokan” bir tutum olarak nitelendirdi ve bu gelişmeye karşılık İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesi çağrısında bulundu.
Knesset Başkanı Amir Ohana da Starmer’ı sert sözlerle eleştirerek, sosyal medya hesabından İngiliz liderin fotoğrafını “Onursuzluğu seçen modern bir uzlaşmacı” sloganıyla paylaştı.
İngiltere hükümeti, Kanada ve Avustralya'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.
Kararı duyuran İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki devletli çözüm olasılığını canlı tutmak için harekete geçtiklerini kaydederek, şunları belirtti:
"Bu, güvenli ve emniyetli bir İsrail'in yanı sıra yaşayabilir bir Filistin devleti anlamına geliyor; şu anda ikisi de yok. Bu nedenle bugün, barış ve iki devletli çözüm umudunu canlandırmak için, bu büyük ülkenin başbakanı olarak, Birleşik Krallık'ın Filistin devletini resmen tanıdığını açıkça belirtiyorum."
Avustralya, Kanada'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıma kararını duyurdu.
Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Kanada, bu kararı alan ilk G7 ülkesi oldu.
Kanada Başbakanı Mark Carney, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir geleceğin inşasında ortaklık öneriyor."
Dünya liderleri 22 Eylül’den itibaren New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde BM Genel Kurulu haftası için bir araya gelecek.
195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurulu’nun bu seneki en önemli gündem maddesi ise Filistin olacak. Liderler, Filistin’in bir devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun tekrar güçlenmesi ve İsrail’in soykırım düzeyine gelen saldırılarının sona erdirilmesi başlıklarını ele alacak.