Son dakika... Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Ölü ve yaralılar var, sürücü gözaltına alındı

Vancouver Polisi olay sonrası yaptığı açıklamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma biter bitmez kamuoyuna daha fazla bilgi vereceğini duyurdu