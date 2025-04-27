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Son dakika... Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

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#Kanada#Vancouver#Festival
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:20

Son dakika haberine göre Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivalinde bir aracın kalabalığın arasına dalmasının ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgede incelemeler sürerken saldırıdan hemen sonra yaşanan panik dolu anlar kameralara yansıdı.

Başbakan Carney'den ilk açıklama

Kanada Başbakanı Mark Carney, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek "Bu akşam Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde meydana gelen korkunç olayları duyduğumda yıkıldım. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Olay yerinden kan donduran görüntüler
Olay yerinden kan donduran görüntüler

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgilerine göre, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin bölgedeki incelemeleri sürerken saldırıdan hemen sonra yaşanan panik dolu anlar kameralara yansıdı.


Belediye başkanından açıklama
Belediye başkanından açıklama

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim'in X üzerinden yaptığı açıklamaya göre olay, Filipinli toplum üyelerinin Lapu Lapu Günü'nü kutlamak üzere alanda toplandıkları sırada meydana geldi.

Ölü ve yaralılar var, sürücü gözaltına alındı
Ölü ve yaralılar var, sürücü gözaltına alındı

Vancouver Polisi olay sonrası yaptığı açıklamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma biter bitmez kamuoyuna daha fazla bilgi vereceğini duyurdu

Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı
Kanadada araç kalabalığın arasına daldı

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivalinde bir aracın kalabalığın arasına dalmasının ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay Cumartesi günü yerel saatle 20:00 sıralarında Sunset on Fraser mahallesinde meydana geldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBaşbakan Carney'den ilk açıklama
timelineOlay yerinden kan donduran görüntüler
timelineBelediye başkanından açıklama
timelineÖlü ve yaralılar var, sürücü gözaltına alındı
timelineKanada'da araç kalabalığın arasına daldı
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#Kanada#Vancouver#Festival

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