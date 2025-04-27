Son dakika... Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

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Kanada Başbakanı Mark Carney, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek "Bu akşam Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde meydana gelen korkunç olayları duyduğumda yıkıldım. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.
AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgilerine göre, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin bölgedeki incelemeleri sürerken saldırıdan hemen sonra yaşanan panik dolu anlar kameralara yansıdı.
Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim'in X üzerinden yaptığı açıklamaya göre olay, Filipinli toplum üyelerinin Lapu Lapu Günü'nü kutlamak üzere alanda toplandıkları sırada meydana geldi.
Vancouver Polisi olay sonrası yaptığı açıklamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma biter bitmez kamuoyuna daha fazla bilgi vereceğini duyurdu
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen sokak festivalinde bir aracın kalabalığın arasına dalmasının ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay Cumartesi günü yerel saatle 20:00 sıralarında Sunset on Fraser mahallesinde meydana geldi.