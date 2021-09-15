Son dakika: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Taliban'dan yol ortasında infaz!

Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen infaz haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

BBC, Pençşir'de en az 20 kişinin öldürüldüğünü belirledi. Taliban'ın imza attığı bu infazlardan birisine ait görüntüler ortaya çıktı.

Twitter'da yayınlanan görüntülerde Taliban militanlarının bir adamın etrafını sardığı ve daha sonra bu kişiyi yol ortasında infaz ettiği görülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, İki çocuk babası esnaf Abdul Sami, bu 20 kurbandan biriydi.

Yerel kaynaklar, Taliban ilerlerken Sami'nin kaçmadığını, "Ben gariban bir esnafım, savaşla işim olmaz" dediğini aktardı.

Ancak Sami'yi, direnişçilere sim kart satmakla suçlayarak gözaltına aldılar. Günler sonra cansız bedeni evinin yakınına bırakılmış şekilde bulundu. Tanıklar, cesedinin işkence izleri taşıdığını söylüyor.

Taliban geçtiğimiz günlerde 'Pençşir Vadisi tamamen ele geçirildi' açıklamasında bulunmuş ve ülkedeki savaşın sona erdiğini ilan etmişti.

DİRENİŞİ BU İSİMLER YÖNETİYORDU

Pençiş, Taliban karşıtı direnişin 'son kalesi' olarak anılıyordu. Buradaki direniş hareketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud yönetiyordu.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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