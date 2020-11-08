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Haber Giriş: 08.11.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika… Kamala Harris, Biden’a müjdeyi böyle verdi: ‘Başardık’

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ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü. Harris, Biden'a müjdeyi ‘Başardık’ diye verdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya’da Joe Biden’ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden’ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden’a 'Başardık. ABD’nin bir sonraki başkanı sen olacaksın' dedi.

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