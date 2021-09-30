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Son dakika... Kâbusun yeni adı: Kovid ağrısı

#Koronavirus#İngiltere#Kovid-19
Son dakika... Kâbusun yeni adı: Kovid ağrısı

2019'dan beri gezegenimizin ortak sorunu olan koronavirüs şimdi de 'Kovid ağrısı' ile gündemde. İngiltere'de yapılan bir araştırma ile bu durumdan en çok etkilenen yaş grubu belli oldu.

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs dünya genelinde milyonlarca insanın canına mal oldu.

Pandemi ile mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat devam ediyor. Bilim dünyasından da neredeyse her gün yeni bir bilgi geliyor.

Koronavirüsü mercek altına alan bilim insanları virüsün gizemin, çözmeye devam ederken İngiltere'den çok konuşulacak bir haber geldi.

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İngiltere'de yapılan bir araştırma yüzlerce kişinin 'Kovid ağrısı' olarak adlandırılan sırt ağrısında mustarip olduğunu ortaya koydu.

Pandemi döneminde evlere tabiri caizse hapsolduğumuz için artış gösterdiği düşünülen bu tarz ağrıların her 3 kişiden 2'sinde görüldüğü açıklandı.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, karantina döneminde artış kaydeden bu ağrılara 'Kovid ağrısı' adı takıldı.

Aynı habere göre, 'Kovid ağrısı' çekenlerin yüzde 56'sı bellerinde, yüzde 23'ü ise ağrının boyunlarında veya kürek kemiklerinde olduğunu söyledi.

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söz konusu ağrılardan en çok şikayetçi olan yaş grup ise 18-29 olarak açıklandı. Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Dr Gill Jenkins şu ifadeleri kullandı;

'Pandemi döneminde çoğunlukla veya her zaman evden çalışan ve şimdi hibrit çalışma modeline geçen her 10 İngiliz'den 6'sının çalışma masası bulunmuyor. Ve ne yazık ki, yüzde 20'si bir kanepede veya yatakta otururken çalışmak zorunda. Bu, duruş ve omurga sağlığına çok ciddi zarar veriyor.'

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 60 bini, Hindistan'da 33 milyon 737 bini, Brezilya'da 21 milyon 381 bini ve İngiltere'de 7 milyon 771 bini geçti.

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#Koronavirus#İngiltere#Kovid-19