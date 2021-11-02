Son dakika... Kabil'de şiddetli patlamalar: Ölü ve yaralılar var

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Afganistan'ın başkentindeki bir askeri hastanenin dışında en az iki patlama meydana geldi.

Hastanede görev alan bir doktor AFP'ye verdiği demeçte, 'Hastanedeyim. İlk kontrol noktasından gelen büyük bir patlama duydum. Güvenli odalara gitmemiz söylendi. Silahların ateşlendiğini de duydum' dedi.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Olayın detayları ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Taliban özel kuvvetlerin olay yerinde olduğunu açıkladı.

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