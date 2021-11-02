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Son dakika... Kabil'de şiddetli patlamalar: Ölü ve yaralılar var

#Afganistan#Kabil#Dünya
Son dakika... Kabilde şiddetli patlamalar: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde en az iki patlama meydana geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, bölgedeki askeri hastaneden silah sesleri de duyuldu. Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

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Afganistan'ın başkentindeki bir askeri hastanenin dışında en az iki patlama meydana geldi.

Hastanede görev alan bir doktor AFP'ye verdiği demeçte, 'Hastanedeyim. İlk kontrol noktasından gelen büyük bir patlama duydum. Güvenli odalara gitmemiz söylendi. Silahların ateşlendiğini de duydum' dedi.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Olayın detayları ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Taliban özel kuvvetlerin olay yerinde olduğunu açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR... 

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#Afganistan#Kabil#Dünya

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