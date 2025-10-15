Son dakika... Kabil'de peş peşe patlamalar

Haberin Devamı

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Afganistan’ın başkenti Kabil peş peşe patlama sesleri ile sarsıldı.

AFP şehir merkezinde peş peşe iki patlama meydana geldiğini duyururken, Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, bir akaryakıt tankeri ile bir jeneratörün patladığını ve bunun başkentte yangınlara yol açtığını duyurdu.

Patlamanın etkisiyle binaların camlarının kırıldığı ve sokakların cam kırıklarıyla dolduğu bildirilirken, gökyüzüne yükselen kalın siyah duman bulutları dikkat çekti.

Yetkililer çok sayıda abulansın bölgeye sevk edildiğini duyurd. Patlamalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.