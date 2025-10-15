×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Kabil'de peş peşe patlamalar

Güncelleme Tarihi:

#Afganistan#Kabil#Başkent
Son dakika... Kabilde peş peşe patlamalar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 17:02

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Meydana gelen patlama nedeniyle Kabil'de siyah dumanların yükseldiği görüldü. Yetkililer, can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberin Devamı

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Afganistan’ın başkenti Kabil peş peşe patlama sesleri ile sarsıldı.

AFP şehir merkezinde peş peşe iki patlama meydana geldiğini duyururken, Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, bir akaryakıt tankeri ile bir jeneratörün patladığını ve bunun başkentte yangınlara yol açtığını duyurdu.

Son dakika... Kabilde peş peşe patlamalar

Patlamanın etkisiyle binaların camlarının kırıldığı ve sokakların cam kırıklarıyla dolduğu bildirilirken, gökyüzüne yükselen kalın siyah duman bulutları dikkat çekti.

Yetkililer çok sayıda abulansın bölgeye sevk edildiğini duyurd. Patlamalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gözden Kaçmasınİsrailli bakandan Hamasa tehdit: Yeniden saldırırızİsrailli bakandan Hamas'a tehdit: Yeniden saldırırızHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSuriye Cumhurbaşkanı Şara Rusyada... Putinden Esadın iadesini isteyecek iddiasıSuriye Cumhurbaşkanı Şara Rusya'da... 'Putin'den Esad'ın iadesini isteyecek' iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Kabil#Başkent

BAKMADAN GEÇME!