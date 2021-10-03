Son dakika: Kabil'de patlama: En az iki kişi öldü

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldi.

Taliban sözcüsü Mücahid, Kabil'deki Eid Gah Camii'nin girişine yakın bir yerde patlama meydana geldiğini söyledi ve "bir dizi sivilin" öldüğünü ekledi.

İçişleri bakanlığından bir sözcü ise AFP'ye "İlk bilgilerimiz patlamada iki sivilin öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Patlamadan hemen önce Taliban'ın Zabihullah Mücahid'in annesi için söz konusu camide bir dua töreni düzenlendiği de gelen haberler arasında.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı camiye giden yolun geçtiğimiz saatlerde bu tören için trafiğe kapatıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Eid Gah Camii yakınında bir patlama sesi ve ardından silahların ateşlendiğini duydum.'

Kabil'deki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.