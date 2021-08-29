Son dakika! Kabil'de roketli saldırı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında şiddetli patlama oldu.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen görevliden edindiği bilgiye göre, akşam saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine henüz belirlenemeyen yönden roket atıldı.

Atılan roketin bir eve isabet ettiği öğrenildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Afgan polisine göre roketli saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. İntihar saldırısıyla aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

'ABD SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ BİR ARACI VURDU'

Öte yandan ABD’nin Kabil’e askeri saldırı düzenlediği iddia edildi. Taliban Sözcüsü, "ABD, havalimanına saldırı hazırlığındaki bir aracı füzeyle vurdu" açıklaması yaptı.

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