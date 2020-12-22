Son dakika! Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dogabad bölgesinde Pul-i Çerhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda doktorlardan 5'inin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'ın en büyük hapishanesi olan Pul-i Çerhi'de onlarca DEAŞ ve Taliban militanı tutuluyor.
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