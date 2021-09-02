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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kabil Havalimanı'ndan yurt içi uçuşlar başlıyor!

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Son dakika: Kabil Havalimanı'ndan yurt içi uçuşlar başlıyor!

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Havalimanı'ndan uçuşlar cuma günü başlayacak. Bu tarih yurt içi uçuşlar için geçerli olacak.

Son dakika haberine göre El Cezire'nin bir Afgan sivil havacılık görevlisine dayandırdığı bilgiye göre Kabil Havalimanı'ndan yurt içi uçuşlar cuma günü devam edecek.

Habere göre uluslararası uçuşların başlaması ise 'zaman alacak'.

Kabil'deki uluslararası havalimanı ABD'nin ülkeden tamamen çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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