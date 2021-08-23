Son dakika: Kabil Havalimanı'nda çatışma!

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu.

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