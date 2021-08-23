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Dünya
Haber Giriş: 23.08.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kabil Havalimanı'nda çatışma!

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Son dakika: Kabil Havalimanı'nda çatışma!

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu.

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