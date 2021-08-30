Son dakika: Kabil Havalimanı'na roketli saldırı!

Dünya günlerdir Afganistan'ın başkenti Kabil'den gelen görüntüleri konuşuyor.

Binlerce sivilin ülkeden kaçmak için akın ettiği Kabil Havalimanı geçtiğimiz günlerde kanlı bir terör saldırısının hedefi olmuştu.

DEAŞ-H'nin ikiz bomba ile vurduğu havalimanına en az 5 roket ile yeni bir saldırı girişimine sahne oldu.

CNN International'da yer alan habere göre, havalimanına kurulan C-RAM savunma sistemi bu roketleri etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili henüz resmi bir bir açıklama bulunmazken, gelen ilk bilgiler saldırının herhangi bir can kaybına neden olmadığı bilgisini içeriyor.

Perşembe günü düzenlenen saldırıda 13'ü ABD askeri 170'den fazla kişi hayatını kaybetmiş en az 200 kişi yaralanmıştı.

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