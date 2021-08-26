Son dakika... Kabil Havalimanı bölgesinde patlamalar! Ölü sayısı 60'a yükseldi... Aralarında Amerikan askerleri de var

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında iki patlama, ilerleyen saatlerde ise 4 patlama daha meydana geldi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; ilk patlama DEAŞ'lı bir teröristin tahliye bekleyen Batılıların kaldığı The Baron Hotel'in dışında canlı bomba saldırısı gerçekleştirmesiyle yaşandı.



İkinci saldırı ise ilk terör eyleminden kısa süre sonra bombalı araçla gerçekleştirildi. Bu saldırı, Afganistan'ın dış dünya ile tek bağlantısı olan ve binlerce insanın günlerdir tahliye umuduyla beklediği Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı yakınlarında yaşandı.

Kabil Havalimanı yakınlarındaki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan General McKenzie, sorumluların peşine düşeceklerini ifade etti.

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

Kabil'deki terör saldırılarının ardından havaalanına yakın bölgelerden 4 patlama sesi daha geldi. Bunlardan en şiddetli patlama 6'ncısında hissedildi.



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Üst düzey Afgan Sağlık yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin ise yaralandığını ifade etti. ABD medyası ise patlama nedeniyle 10 Amerikan askerinin öldüğünü bildirdi.





Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.







MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, BÖLGEDEN UZAKLAŞIN

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” denildi.



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