Son dakika... Kabil Havalimanı bölgesinde patlama! Ölü sayısı 25'e yükseldi... Aralarında Amerikan askerleri de var

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında iki patlama meydana geldi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; ilk patlama DEAŞ'lı bir teröristin tahliye bekleyen Batılıların kaldığı The Baron Hotel'in dışında canlı bomba saldırısı gerçekleştirmesiyle yaşandı.



İkinci saldırı ise ilk terör eyleminden kısa süre sonra bombalı araçla gerçekleştirildi. Bu saldırı, Afganistan'ın dış dünya ile tek bağlantısı olan ve binlerce insanın günlerdir tahliye umuduyla beklediği Kabil Havalimanı'nın Abbey Kapısı yakınlarında yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Al-Jazeera ise patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu. Öte yandan ABD medyası, patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı. Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.







Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirdi.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktardı.







MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU, BÖLGEDEN UZAKLAŞIN

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı.

ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” denildi.





CNN TÜRK yayınına bağlanan gazeteci Ahmet Mengli, patlamaya ilişkin son gelişmeleri aktardı...

Havalimanının birkaç girişi var. Bu girişlerin hepsinde insanlar yığılmış durumda, terk etmiyorlar. Gece gündüz orada beklemekteler. Bu patlamaların girişlerden bir tanesinde, yabancıların kaldığı bir kamp vardı kapının girişinde. Orada olduğu söyleniyor. Binlerce insan vardı, İngiliz askerleri kapıda beklemekteler. İçerisinde de yüzlerce insan vardı, daha ileri gitmek için bekliyorlardı. Ben oradan ayrılırken basacak bir yer bulamadım, o kadar kalabalık vardı.

İşte Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'un CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklama...

Bizim de sahadan aldığımız bilgiler bu yönde, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği ve 2 canlı bomba olduğu yönünde alınan ilk bilgiler var. Bana göre daha bilinmez çok şey var. Bu saldırıda hedeflerin ne olduğu konusunda dikkatli araştırmak gerekecek birçok bilgiye ihtiyaç olacak.

Bu ortamın yaratılmasında bir takım ön bilgiler vardı. Her devlet kendi yetkililerine kalabalık ortamdan uzak durulması konusunda ikazlarda bulundu. Bu beklenen bir eylemdi. Gerçekten özellikle Kabil'in canlı bomba gibi bir tehditle karşılaşacağı aşikardı. Önümüzdeki buna benzer eylemlerin beklenildiği belirtmek isterim.

'DEAŞ'ı yendik, bu iş bitmiştir' gibi söylemleri vardı Trump'ın. DEAŞ'ın tekrar ön plana çıkartılmasını ve bunun günler öncesinden dillendirilmesini dikkatli değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyorum. Oyunun ikinci perdesi, DEAŞ tehdidi mi? Birilerinin yine terörü desteklediğini söyleyebilirim. Afganistan evvel olduğu gibi yine terörle anılıyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha da tırmanacağını vurgulamıştım. Afganistan'ın iç savaş tehdidiyle karşı karşıya kalacağını vurgulamıştım. Olaylar bizi DEAŞ'ın yeniden hortlamasına götürüyor.

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