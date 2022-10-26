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Son dakika: Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Jens Stoltenberg#Finlandiya
Son dakika: Jens Stoltenberg Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 16:02

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceğim" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg yaptığı konuşmasında, Ciuca ile yaptıkları görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız saldırılarını ele aldık. Putin savaş alanında başarısız oluyor. Ukrayna şehirlerine, sivillere ve kritik altyapıya yönelik daha gelişigüzel saldırılarla karşılık veriyor. Hem de bunu tehlikeli nükleer söylemlerle yapıyor. Rusya, Ukrayna'nın kendi topraklarında radyolojik kirli bomba kullanmaya hazırlandığını iddia ediyor. NATO müttefikleri, açıkça yanlış olan bu iddiayı reddediyor. Rusya, kendilerinin yapmak istedikleri şeyler için sık sık başkalarını suçluyor. Rusya'yı Türkiye'nin aracılık ettiği BM tahıl anlaşmasını yenilemeye çağırıyoruz. Ve en çok ihtiyacı olanlara gıda tedarikinin devamını sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAKINDA TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM"

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm NATO müttefikleri, Madrid'de Finlandiya ve İsveç'i katılmaya davet etmek için tarihi bir karar aldı. 28 müttefik bu ülkelerin katılım anlaşmalarını zaten onayladı ve bu en hızlı katılım süreci. Finlandiya ve İsveç, Ankara'nın üyeliği onaylaması için Türkiye ile müzakerelerde adımlar attı. Tüm müttefiklerin katılımı onaylayacağından eminim. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceğim" şeklinde konuştu.

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#NATO#Jens Stoltenberg#Finlandiya

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