Son dakika: Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Japonya'nın Fukushima bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nda yapılan açıklamaya göre deprem Fukushima sahiline yakın bir bölgede ve yerin 60 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremin Tokyo'da da hissedildiği ve binaların sarsıldığı aktarıldı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğünde deprem ve tsunami sonrası Fukushima'da çok büyük bir yıkım gerçekleşmiş ve Daiiçi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı yaşanması büyük bir felakete yol açmıştı.

Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olan kazanın ardından, bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. Deprem ve tsunami kâbusu 19 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.