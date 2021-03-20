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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Japonya'da 7.2'lik deprem!

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Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunuldu.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Son dakika: Japonyada 7.2lik deprem
JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

 

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