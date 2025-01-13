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Son dakika... Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

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#Japonya#Deprem#Tsunami
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 15:52

Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

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Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saat ile 21.19’da 30 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Depremin ardından Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapılırken, saat 21.35 ve 21.42’de ise Hyuga-nada Denizi açıklarında 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı. Miyazaki ve Kochi eyaletlerinin yanı sıra Fukuoka, Saga, Kumamoto ve Oita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

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#Japonya#Deprem#Tsunami

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