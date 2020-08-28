Son dakika: Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor
Japon medyasında yer alan ve ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek.
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Japonya'da başbakan istifa edecek.
Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Shinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu.
65 yaşındaki Abe'nin istifa sebebi olarak sağlık sorunları gösteriliyor. Abe'nin uzun yıllardır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Abe, 2007 yılında yine sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmiş ardından 2012'de yeniden göreve seçilmişti.
Shinzo Abe'nin görev süresi Eylül 2021'de dolacaktı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle