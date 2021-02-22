Son dakika... İtalyan büyükelçi saldırıda öldü!

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kişiler arasında İtalyan büyükelçisi Luca Attanasio'nun da öldüğünü açıkladı.

Büyükelçiyle birlikte bir İtalyan askeri inzibatın da öldürüldüğü bildiriliyor.

Resmi açıklamayı İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kişiler arasında İtalyan büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu açıklandı. Saldırının ülkenin Kanyamahoro kasabası yakınlarında yerel saatle sabah 10.00 civarında gerçekleştiği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınarken, ölü sayısının henüz bilinmediği ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ve can kayıplarını doğruladı. 44 yaşındaki Büyükelçi Attanasio'nun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde aracına düzenlenen saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı

İtalyan basınına göre saldırı, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücünün (MONUSCO) konvoyuna düzenlendi.

Konvoyda AB delegasyonu da bulunuyordu. İtalyan basını, saldırının bir kaçırma girişimi olabileceği yönünde iddialara da yer verdi.

Saldırı sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Brüksel ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmeye karar verdi.

Di Maio, "İtalya, iki örnek evladı için ağlıyor" dedi.Muhalefetteki İtalya'nın Kardeşleri partisi ise hükümete ve Dışişleri Bakanı Di Maio'ya yaşananlara açıklık getirilmesi çağrısı yaptı.