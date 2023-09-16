Son dakika... İtalya'da gösteri uçağı düştü!

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İtalya’nın kuzeyindeki Torino şehrinde İtalya Hava Kuvvetleri hava akrobasi takımına ait bir uçak, dün prova uçuşu sırasında düştü. Frecce Tricolori timine ait uçağın parçalarının o sırada oradan geçen bir araca isabet etmesi sonucu araçta bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Araçta 4 kişilik bir ailenin olduğu ve diğer 3 kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi. Düşme esnasında kaydedilen görüntülerde paraşütle uçaktan atladığı görülen pilotun ise yanık tedavisi gördüğü bildirildi. Akrobasi takımının Torino Caselle Havaalanı’ndan kalkış yapmasının hemen ardından gerçekleşen kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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İtalya Hava Kuvvetleri Frecce Tricolori hava akrobasi takımının bugün gerçekleştirilecek bir gösteriye hazırlandığı öğrenildi.