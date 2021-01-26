Son dakika... İtalya'da Conte hükümeti istifa etti!

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

Conte, istifa sinyalini geçtiğimiz gün vermiş, krize birlikte çözüm bulunması için adımlar atılacağını belirtmişti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise istifa haberinin ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlanacağını açıkladı.