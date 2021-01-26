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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... İtalya'da Conte hükümeti istifa etti!

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Son dakika... İtalya'da Conte hükümeti istifa etti!
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Son dakika haberine göre İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte istifasını sundu.

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

Conte, istifa sinyalini geçtiğimiz gün vermiş, krize birlikte çözüm bulunması için adımlar atılacağını belirtmişti. 

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise istifa haberinin ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlanacağını açıkladı. 

 

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