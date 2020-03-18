MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü
GeriDünya Son dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 20:17,Son Güncelleme:/

Son dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü
Abone Olgoogle-news

İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İtalya'da bir günde corona virüsten en yüksek can kaybı yaşandı.

İtalya corona virüs kabusu yaşamaya devam ediyor.

Bir gün içinde 475 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı da 4 bin 207 artışla toplam 35 bin 713'e yükseldi.

İtalya'da daha önce bir günde en fazla can kaybı 368 kişinin ölümüyle geçtiğimiz Pazar günü yaşanmıştı. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle