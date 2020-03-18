AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 20:17,
Son dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü
İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İtalya'da bir günde corona virüsten en yüksek can kaybı yaşandı.
İtalya corona virüs kabusu yaşamaya devam ediyor.
Bir gün içinde 475 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı da 4 bin 207 artışla toplam 35 bin 713'e yükseldi.
İtalya'da daha önce bir günde en fazla can kaybı 368 kişinin ölümüyle geçtiğimiz Pazar günü yaşanmıştı.
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