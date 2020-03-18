Son dakika... İtalya'da 1 günde 475 kişi daha öldü

İtalya corona virüs kabusu yaşamaya devam ediyor.

Bir gün içinde 475 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı da 4 bin 207 artışla toplam 35 bin 713'e yükseldi.

İtalya'da daha önce bir günde en fazla can kaybı 368 kişinin ölümüyle geçtiğimiz Pazar günü yaşanmıştı.