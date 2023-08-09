Son dakika: İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 ölü

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Tunus’un Safakes limanından hareket eden sığınmacı teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı.



Teknede bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Lampedusa Adası’na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek, 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.



Teknenin İtalya’nın Sicilya Adası’na doğru hareket ettiği öğrenildi.