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Son dakika... İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı! AK Parti'den tepki: Çirkin saldırıyı lanetliyoruz

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#Türkiye#İsviçre#Dünya
Son dakika... İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı AK Partiden tepki: Çirkin saldırıyı lanetliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 15:00

İsviçre`nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı`na çağrıldı. Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz." notunu düştü.

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İsviçre'nin Zürih kentinde, PKK’lı teröristlerin de bulunduğu 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grubun üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenledi.

Bunun üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

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ÇELİK: ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'deki skandala tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Türkiye#İsviçre#Dünya

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