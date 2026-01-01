Son dakika... İsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybı

Haberin Devamı

İsviçre polisinin yaptığı açıklamada, Alp kasabası Crans-Montana'da meydana gelen patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın Crans-Montana'daki kayak merkezinde bulunan bir barda meydana geldiği açıklandı. Polis, patlamada onlarca kişinin öldüğünü ifade etti.

PATLAMANIN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

AFP'nin haberine göre, Wallis kantonunda görevli Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi" ifadesini kullandı.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın yerel saatle 01.30 civarında, turistlerin sıkça gittiği Le Constellation adlı barda, yılbaşı kutlamalarının sürdüğü sırada meydana geldiğini açıkladı.

İsviçre medyasında yayımlanan görüntülerde, acil müdahale ekiplerinin alevler içinde kalan binaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

