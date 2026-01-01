×
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre Patlama#Crans-Montana#Terör Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 08:45

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasındaki kayak merkezinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Crans-Montana kasabasına çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

İsviçre polisinin yaptığı açıklamada, Alp kasabası Crans-Montana'da  meydana gelen patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın Crans-Montana'daki kayak merkezinde bulunan bir barda meydana geldiği açıklandı. Polis, patlamada onlarca kişinin öldüğünü ifade etti.

Son dakika... İsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybı

PATLAMANIN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

AFP'nin haberine göre, Wallis kantonunda görevli Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi" ifadesini kullandı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın yerel saatle 01.30 civarında, turistlerin sıkça gittiği Le Constellation adlı barda, yılbaşı kutlamalarının sürdüğü sırada meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika... İsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybı

İsviçre medyasında yayımlanan görüntülerde, acil müdahale ekiplerinin alevler içinde kalan binaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Yetkililer, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR...

