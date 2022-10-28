Son dakika: İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

Haberin Devamı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin bugün Helsinki'de yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Başbakanlar NATO'ya aynı anda katılma konusunda kararlı olduklarını belirttiler.



İSVEÇ BAŞBAKANINDAN TÜRKİYE MESAJI

İsveç Başbakanı Kristersson burada yaptığı açıklamada, üçlü mutabakatta yer alan şartları yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını belirtti ve " Üzerimize düşeni yapıyoruz. Neler yaptığımızı ayrıntılı olarak rapor edeceğiz. Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.