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Son dakika: İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Finlandiya#NATO
Son dakika: İsveçten flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 15:49

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Helsinki'de Finlandiya başbakanı Sanna Marin ile yaptığı toplantı sonrası "Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin bugün Helsinki'de yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Başbakanlar NATO'ya aynı anda katılma konusunda kararlı olduklarını belirttiler.

İSVEÇ BAŞBAKANINDAN TÜRKİYE MESAJI

İsveç Başbakanı Kristersson burada yaptığı açıklamada, üçlü mutabakatta yer alan şartları yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını belirtti ve " Üzerimize düşeni yapıyoruz. Neler yaptığımızı ayrıntılı olarak rapor edeceğiz. Türkiye'nin küresel terörle mücadele arzusuna büyük saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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#İsveç#Finlandiya#NATO

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