Son dakika... İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

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İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifakına katılma tekliflerini desteklemeye çağırmak için Ankara'ya gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan üç gün sonra bir AB liderler zirvesine gelirken Kristersson, "Türk hükümetine derhal Ankara'ya gitmeye hazır olduğumuza dair bir sinyal gönderdim," dedi.

İsveç'in kısa süre önce atanan Başbakanı Ulf Kristersson, bugün erken saatlerde NATO genel sekreteri ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı bir diğer açıklamada da İsveç'in NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerine daha açık ve derin bir şekilde dahil olacağını söylemişti.

“TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ GİDERMEK İÇİN ÇABALARI ARTIRACAĞIZ”

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, “İsveç, NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerine daha açık ve derin bir şekilde dahil olacak” diye konuştu.

Kristersson İsveç'in yeni hükümetinin ülkenin NATO üyeliğini onaylaması konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabalarını arttıracağını söyledi.

En kısa zamanda Ankara'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu ve seyahat için hazırlıkların yapıldığını kaydeden Kristersson, "Açıkça söylemek gerekirse İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya bağlıyız ve anlaşmadaki tüm yükümlülükleri en kısa sürede yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek terörle mücadelenin bu anlaşmada temel öneme sahip olduğunu vurguladı.