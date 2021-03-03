Son dakika: İsveç'te bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
İsveç'te 'terör' eylemi olduğu düşünülen bir bıçaklı saldırıda sekiz kişinin yaralandığı açıklandı.
Jönköping Emniyet Müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.
Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.
Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.
Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.