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Son dakika... İşveç ve Finlandiya, 33 terör örgütü üyesini iade etmedi

#İsveç#Finlandiya#Dünya

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ/PDY ile PKK üyesi 33 kişiyi Türkiye’ye iade etmedi.

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NATO üyesi olmak için ilk adımları atan İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristin hiçbirini iade etmedi.

Finlandiya’dan 6’sı FETÖ, 6’sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç’ten de 10’u FETÖ, 11’i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt verilmedi. İade taleplerinden 19’una ret cevabı verilirken 5’i de süreç içerisinde iki ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi

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