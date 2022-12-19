Son dakika: İsveç mahkemesi FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti

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15 Temmuz ihaneti sonrası İsveç'e kaçan ve orada yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebi 12 Mayıs'ta işleme alınmıştı. Ekim ayında Adalet Konseyi'ne gönderilen dosya bugün sonuçlandı.



YÜKSEK MAHKEME İADE TALEBİNİ REDDETTİ

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın müdürü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.



Mahkeme, Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunmasını iade önündeki engeller olarak sıraladı.



Yargıç Petter Asp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sonuç olarak, hükümet iade talebini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı.

İADE EDİLECEĞİNE YÖNELİK HABERLER ÇIKMIŞTI

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İsveç medyasında daha önce çıkan haberlerde, hükümetin Türkiye'ye verdiği sözler kapsamında somut bir adım atmaya hazırlandığı ve Keneş'in iade edileceği öne sürülmüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında Keneş'in iadesine ilişkin net ifadeler kullanmış ve şunları söylemişti;

"Bizim özellikle yaptığımız görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in tutumu. Bu rakamların 30 olması, 70 olması bunlar ayrı ayrı tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş. Bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi önem arz ediyor. Bununla ilgili İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. Biz 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da bu işin mücadelesini verdik. Caddelerde teröristlerin paçavralarla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. İstiyoruz ki NATO'daki dostlarımız bu konuda dayanışma içinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkemizde barındırmamamız gerek. Birçok AB ülkesinde bu teröristler cirit atıyor. Türkiye'den kaçıp Almanya'ya, İngiltere'ye ve Hollanda'ya gidenler var. Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağını biliyorum. "

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KALICI OTURUM İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Today’s Zaman’ın Eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Darbe girişimi sonrası kaçarak İsveç'ten siyasi sığınma hakkı alan Keneş'in kalıcı oturum izni için de başvuruda bulunduğu biliniyor.

TÜRKİYE İKİ ÜLKEDEN TERÖRİSTLERİN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edilmişti.

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Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği teröristler arasında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.