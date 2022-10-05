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Son dakika: İsveç Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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#İsveç#Büyükelçi#Dışişleri Bakanlığı
Son dakika: İsveç Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:07

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İsveç’in devlet televizyonu SVT’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle Büyükelçi Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Herrström’e programa ilişkin Türkiye’nin güçlü tepkisi iletildi.

Ayrıca kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" açıklamasında bulundu.

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