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Son dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri

#Omicron#Koronavirüs#Kovid-19
Son dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri

Omicron'a karşı en iyi korumayı sağlamak için pek çok ülke üçüncü doz kararı aldı. Bunun en iyi koruma yöntemi olduğunu belirten uzmanlar yine de yüzde yüz koruma sağlamadığının altını çizerken ABD'den hayli ilginç bir haber geldi. ABD'li bir doktor aşılı kişilerde gördükleri Omicron semptomlarını açıkladı.

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Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor.

Uzmanlar aşının koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor.

Zira 3 doz aşı olanlarda varyanta karşı ciddi bir koruma oluştuğu belirtiliyor. Ancak bu yüzde yüz koruma anlamına gelmiyor.

Uzmanlar üç doz aşı olanların da varyanta yakalanabileceğini belirtirken ABD'den konu ile ilgili oldukça dikkat çekici bir haber geldi.

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New York merkezli bir acil servis doktoru olan Craig Spencer aşılı kişilerde daha farklı Omicron semptomları gördüklerini duyurdu.

Spencer üç aşısı olan kişilerde hafif semptomlar gördüklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Hafif derken çoğunlukla boğaz ağrısını kastediyorum. Ayrıca biraz yorgunluk, belki biraz kas ağrısı. Nefes almada zorluk yok. Nefes darlığı yok.'

Son dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri

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DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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#Omicron#Koronavirüs#Kovid-19

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