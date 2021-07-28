Son dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen koronavirüs belirtileri

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz.

Zira dünyanın dört bir yanında pek çok bilim insanı pandeminin başından beri neredeyse tüm mesailerini virüsü anlamaya ve onu yenmeye ayırmış durumda.

Bu çalışmalar sayesinde pek çok aşı geliştirdik. Küresel çapta 3.5 milyar dozun üzerinde aşı yapılımmış durumda.

Uzmanlar aşının koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor. Zira aşı olanların virüse yakalanma oranları oldukça düşük. Bu kişiler virüse yakalansa dahi hastaneye başvurma oranları bir hayli düşük.

İngiltere'de yapılan son araştırma virüse yakalananların gösterdiği semptomlar ile aşıya rağmen koronavirüs kapanların gösterdiği belirtilerin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.

Virüsün en yaygın göstergeleri ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku kaybı olarak gösteriliyor.

Ancak Londra'daki King's College'da yapılan araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarındaki en sık görülen semptom hapşırık olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarında görülen diğer yaygın semptomlar şöyle; baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı.

Bilim insanları elde ettikleri sonuçlar ışında bir de uyarıda bulundu. Ekip aşılanmış ve pozitif test edilen kişilerin aşılanmamış olanlara kıyasla daha hafif semptomlara sahip olduğunu keşfetti.

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan AstraZeneca aşısından sonra testi pozitif çıkan 2 bin 278 yetişkinin incelendiği araştırmada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

'Daha önce aşı olup virüse yakalanan kişiler daha az semptom bildirildi. Bu da hastalığı daha hafif atlattıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor.'

Öte yandan dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin 1 milyar 570 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 441 milyon 910 bin ile Hindistan, 342 milyon 210 bin ile ABD, 134 milyon 540 bin ile Brezilya, 89 milyon 740 bin ile Almanya, 83 milyon 880 bin ile İngiltere izledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 68 milyon 507 bin 315 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 924 bin 587 kişiye ilk doz, 24 milyon 373 bin 273 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Dünya genelinde vaka sayısı 195 milyon 547 bini aştı, 4 milyon 187 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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