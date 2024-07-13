Son dakika... İsrail'den yeni katliam! Gazze'de güvenli alan vuruldu: En az 50 can kaybı!

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Gazze'deki Sivil Savunma Birimi’nin bildirdiğine göre İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail medyası Han Yunus’taki güvenli alan ilan edilen bölgeye düzenlenen saldırıyı doğrularken saldırıda 20’den fazla kişinin öldüğü ve 100’den fazla kişinin de yaralandığı söylendi.

El Cezire’nin Gazze'deki muhabirlerinin bildirdiğine göre, İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesi hedef alındı.

#شاهد | تصاعد كثيف لأعمدة الدخان بعد غارات عنيفة استهدفت منطقة المواصي غرب خانيونس. pic.twitter.com/p4P2z055QW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 13, 2024

İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta Mısır sınırındaki kentte başlattıkları operasyonun ardından Refah'ta yerinden edilenlerin Filistinlilerin Han Yunus'a taşınmasını emretmiş, sonrasında El Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan edilmişti.

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Görgü tanıkları İsrail saldırısında yaralananların Han Yunus'taki Nasser hastanesine götürüldüğünü doğruladı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi de bir açıklama yayınlayarak saldırıda aralarında sivil savunma personelinin de bulunduğu 100'den fazla kişinin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

El Cezire İsrail savaş uçaklarının El Nus kavşağı yakınlarında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeye en az 5 füze fırlattığını, saldırılarda çadırların ve El Mevasi'deki bir su damıtma ünitesinin yakınlarına isabet eden füzeler çok sayıda can kaybına yol açtığını duyurdu.