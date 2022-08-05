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Son dakika... İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Hamas'tan açıklama geldi

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#İsrail#Filisitin#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 17:08

AFP'de yer alan son dakika açıklamasına göre, İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada 'İsrail ordusu şu anda Gazze Şeridi'nde operasyon düzenliyor' denildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 19 kişinin yaralandığını bildirildi.

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İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 'IDF (İsrail ordusu) şu anda Gazze Şeridi'nde operasyon düzenliyor. Özel bir durum ilan edildi' denildi.

Güvenlik kaynakları, bölgenin çeşitli yerlerinde hava saldırılarının yaşandığını belirtiyor.

Son dakika... İsrailden Gazzeye hava saldırısı Hamastan açıklama geldi

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 19 KİŞİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 19 kişinin yaralandığını bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sivil yerleşim alanlarının vurulduğu ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

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HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas sözcüsü Fevzi Barhum, 'saldırıya' yanıt verileceğini söyledi.

Son dakika... İsrailden Gazzeye hava saldırısı Hamastan açıklama geldi

Barhum 'Gazze'de yeni bir suç işlenen İsrail düşmanıdır ve tüm sorumluluk ona aittir' dedi.

Saldırılar, İsrail'in Gazze ile olan iki sınır kapısını kapatmasından dört gün sonra gerçekleşti.

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#İsrail#Filisitin#Dünya

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