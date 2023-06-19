Son dakika... İsrail'den sabah baskını! Helikopterle vurdular: Ölü ve yaralılar var

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İsrail güçleri Cenin mülteci kampına baskın düzenleyerek üç Filistinliyi öldürdü ve en az 29 kişiyi yaraladı.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, İsrail helikopteri Batı Şeria baskını sırasında füze fırlattı.

Sanad ajansı tarafından doğrulanan video görüntüleri, bir İsrail helikopterinin kampa roket fırlattığını ve yukarıda asılı duran gözetleme uçağını gösteriyor.

Al Jazeera'ya göre, öldürülen Filistinlilerden biri reşit değil.

Filistin Sağlık Bakanlığı kurbanların 21 yaşındaki Khaled Derwish, 19 yaşındaki Qassam Sariya ve 15 yaşındaki Ahmed Saqr olduğunu açıkladı.

Al Jazeera'nın Wafa haber ajansına dayandırdığı haberine göre, baskın Pazartesi sabahı erken saatlerde İsrail askerlerinin kampa baskın düzenleyerek gerçek mühimmat, ses bombaları ve zehirli gaz ateşlemesiyle başladı.

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İsrail ordusu, baskının iki şüpheliyi tutuklamak için olduğunu ve İsrail askerlerinin çatışmaya girdiğini duyurdu.

Aynı açıklamada İsrail askeri araçlarının kamptan çıkarken hedef alındığı, bir askeri araca patlayıcı isabet ettiği ve aracın hasar gördüğü bilgisine yer verildi.

İsrail medyası İsrail askerlerinin yaralandığını bildirdi.