×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... İsrail'de Netanyahu'ya büyük öfke: Savaş karşıtı halk Tel Aviv'de sokaklara çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Tel Aviv#Netanyahu#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 01:22

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a devam eden saldırılarını protesto etmek için toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

Haberin Devamı

 

Bazı anket çalışmalarında İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran'a saldırıları desteklediği belirtilmesine rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce İsrailli, Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda savaş karşıtı protesto için toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlallerinin aleyhinde megafonla slogan attı.

İsrailli protestocular ayrıca, Gazze'deki soykırıma dikkati çeken, İran'a saldırıların Netanyahu hükümetinin çıkarına hizmet ettiğini ifade eden pankartlar taşıdı.

Haberin Devamı

Gösteriye, Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ve İsrail Milletvekili Ofer Cassif de katıldı.

İsrail polisi, "gösterinin İsrail ordusu iç cephe komutanlığının açıkladığı toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği"ne ilişkin anons yaptıktan kısa bir süre sonra göstericilerin konuşma yapmak için kurduğu alana müdahale etti.

Göstericileri alandan çıkarmak isteyen İsrail polisi ve bölgede yeniden toplanan protestocular arasında meydana gelen arbede yaklaşık bir saat boyunca sürdü. İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İsrail polisi, daha sonra yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki gösteride 13 kişinin, eş zamanlı Hayfa'da gerçekleştirilen protestoda da 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"İRAN'A SALDIRILAR NE İSRAİL'İN NE DE BÖLGENİN ÇIKARINA"

İsrail Milletvekili Cassif, polislerin müdahalesinin devam ettiği sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır uyardığımız şey oluyor. Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik, İran ve Lübnan'da savaş, İsrail'de faşizm, tüm bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada gördüğümüz şey polisin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde bir özel milis gücüne dönüşmesi. Vatandaşlarını korumak yerine onlara saldırıyor." diye konuştu.

Haberin Devamı

İran'a saldırıların "ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu, İran'la bir anlaşma imzalanabileceğini" belirten Cassif, İsraillilerin çoğunluğunun bu savaşı desteklemesinin "üzücü ve hayal kırıklığı olduğunu" kaydetti.

"NETANYAHU VE TRUMP, SAVAŞ SUÇLUSU"

Protestoya "Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderin" yazılı döviz taşıyarak katılan İsrailli Erad ise "Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu. Bu savaşın tek kazananı onlar. Buradaki herkes savaşa, işgale ve siyonizme karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Erad, "İsraillilerin yüzde 90'ı maalesef bu savaşı destekliyor. Üzgünüm İsrailliyim ama burası hasta bir ülke, savaştan savaşa gidiyor, başka bir şey bilmiyor. Yeter artık." dedi.

Haberin Devamı

İsrail'in saldırılarının "İran'a kendilerini korumak için nükleer silah edinmeleri yönünde motivasyon sağlayacağını" dile getiren Erad, bölgede barış ve sükunetin "tüm ülkelerin nükleer silahlardan arındırılması ve anlaşmalarla olabileceği" görüşünü ifade etti.

 "SAVAŞTAN BIKTIK"

Tel Aviv sakini İnbar ise "sürekli savaştan" bıktığı için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Bölgede olanlara karşı konuşmaya kimse cesaret edemiyor. Bu aslında Netanyahu'nun çıkarına olduğu için gerçekleşiyor." diye konuştu.

Anketlere göre İsrail toplumunun çoğunluğunun savaşı desteklediğini, bunun nasıl değişeceğini bilmediğini aktaran İnbar, Filistin meselesinde yaklaşımın değişmesi, burada yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) anketine göre, İsraillilerin yüzde 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!